Bus notturni a Bologna, si parte a Capodanno: linee, orari e prezzi. Tutte le informazioni

Bologna, 28 dicembre 2022 – Debutteranno nella notte tra San Silvestro e Capodanno le sei nuovi linee di bus notturne, che andranno a coprire tutte le principali direttrici urbane. Le linee si chiameranno 'N' e lavoreranno nei giorni dei T-Days (senza solcarli, la T resterà tutta pedonale), andando a sostituire gli storici bus 61 e 62 che nel weekend saranno soppressi, per poi tornare a funzionare negli altri giorni della settimana.

I tragitti delle nuove linee notturne

I bus notturni avranno la frequenza di uno ogni mezz'ora e copriranno le cinque ore tra le 00.30 e le 05.30, con via dei Mille come punto di interscambio. La rete non collegherà anche altri Comuni come Castel Maggiore, Funo di Argelato, San Lazzaro, Casalecchio e Zola Predosa.

"Tutte le categorie che lavorano di notte, non solo il popolo della movida, ci ha detto che aspetta con grande interesse questa svolta - ha detto la vicesindaca Emily Clancy, che a gennaio celebrerà i primi Stati Generali della Notte -, l'obiettivo è di estendere quesi bus gradualmente a tutti i giorni della settimana".

"Un grande passo, come Regione crediamo fermamente che il trasporto pubblico locale sia centrale nelle nuove politiche ambientali", ha detto l'assessore regionale Corsini, che ha anche anticipato l'idea di estendere le corse notturne "al servizio ferroviario metropolitano. Vedremo, ma ci vorrà almeno un anno e servono risorse".

Tper ha inoltre effettuato nuove assunzioni per far fronte allo sforzo, "ma erano previste nel nostro contratto di servizio", ha specificato la presidente Giuseppina Gualtieri. Il biglietto resterà invariato nel prezzo, costerà 1.50 euro come una corsa diurna.

Linea N1 Funo-Mille San Lazzaro: orari e fermate

Linea N2 Dozza-Mille

Linea N3 Ponte Ronca-Mille-San Donato

Linea N4 Piazza Giovanni XXII-Mille-Roveri

Linea N5 Bertalia-Mille-Battaglia

Linea N6 Normandia-Rastignano

