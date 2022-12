Bus notturni a Bologna, si parte a gennaio. E stop alla navetta Pontelungo-Maggiore

Dal primo gennaio si parte con le nuove linee di bus notturni

Bologna, 27 dicembre 2022 – L’anno nuovo porta con sé un servizio nuovo per il popolo della notte. A partire dal 1 gennaio entrerà in servizio la nuova rete notturna di bus, annunciata nei mesi scorsi dal Comune, e che sarà attiva nei fine settimana. Ma ci sarà anche qualcosa in meno, dato che, sempre da quella data, verrà soppressa la navetta che copriva il tragitto tra l'ospedale Maggiore e il Pontelungo.

Addio alla navetta Pontelungo-ospedale Maggiore

La sua cancellazione rientra nella canonica rimodulazione dei servizi fatta da Tper ogni primo giorno dell'anno e non è collegata all'avvento dei nuovi bus notturni, si precisa dal Comune. La navetta fu istituita lo scorso 1 aprile dopo l'avvio dei lavori di riqualificazione del Pontelungo, che hanno portato alla chiusura di via Emilia Ponente in direzione periferia e alla conseguente deviazione degli autobus su viale Togliatti. La decisione di sopprimere la navetta è stata assunta dal Comune a causa del numero esiguo di passeggeri a bordo. "Era un servizio sperimentale- si spiega infatti da Palazzo D'Accursio- abbiamo monitorato l'utenza e verificato lo scarso utilizzo".

I bus notturni

Un servizio totalmente nuovo, quello dei bus notturni: avrà una numerazione diversa dalle corse standard. La novità sarà presentata domani mattina a Palazzo D'Accursio dalla vicensindaca Emily Clancy, con delega all'Economia della notte, insieme all'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, alla presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri, al delegato metropolitano Paolo Crescimbeni e all'assessore regionale Andrea Corsini. Presenti inoltre i sindaci dei Comuni interessati al nuovo servizio (Argelato, Casalecchio, Castel Maggiore, Pianoro, San Lazzaro e Zola Predosa).