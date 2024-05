L’addio di Motta sotto i riflettori: "Questa scelta era già nell’aria. Ma ci delude nel profondo"

Quella contro il Genoa è stata l’ultima partita di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù. Un addio che lascia l’amaro in bocca a molti tifosi, e che ha aperto un acceso dibattito che non ha nessuna intenzione di spegnersi. L’abbandono del tecnico italo-brasiliano è diventato infatti, nel giro di pochissimo tempo, l’argomento di punta tra appassionati e sportivi, da gruppi di amici alla tifoseria, coinvolgendo anche personalità del mondo dello spettacolo e, ovviamente, i chiacchieroni da bar.

Anche le reti sociali sono piene di contenuti sulla fuga di Thiago Motta. E gli utenti dei social si sono scatenati tra meme e post di addio, e le bacheche sono piene di lunghi messaggi destinati all’ormai ex tecnico rossoblù, con al centro un pensiero comune: "Ci hai abbandonato, non lo meritavamo".

Il nostro quotidiano ha deciso di dare vita a un sondaggio on line, dando la parola ai lettori. Sul nostro sito web, infatti, potrete scrivere un breve commento sull’accaduto. Continuate a mandarci le vostre opinioni.

Auguro a Thiago Motta ogni successo anche economico in casa Juve. Non gli auguro, però, la stessa fine di Maifredi che prese la stessa decisione dopo avere risollevato il Bologna. Un augurio sincero al presidente Saputo e a tutta la sua magnifica dirigenza, che non ha abbandonato il nostro Bologna.

Commento non firmato

Caro Thiago, ti ringrazio di averci portato in Champions, se però fossi andato al Real in Spagna, in Inghilterra al Manchester, in Francia al Paris, o in Germania al Bayern, per noi tifosi del Bologna sarebbe stato molto meglio. Andando alla Juve ci hai trafitto il cuore: non potremo amarti per sempre.

F.T.

Non voglio, non posso crederci, ma analizzando gli ultimi minuti della partita contro la Juve, i 5 cambi effettuati in una squadra che girava come un orologio svizzero, nonché la partita contro il Genoa, allora ho capito che Thiago Motta era già l’allenatore della Juve. Avrei preferito che il Bologna non si qualificasse per la Champions pur di non assistere a un tradimento così cocente che mi brucia ancora nel profondo.

Giampaolo Corsini

Motta sapeva già di andare alla Juve: nella partita contro i bianconeri, dopo che eravamo in vantaggio 3 a 0, ha cambiato squadra, togliendo i migliori in campo. Ha praticamente indebolito la squadra. Se il Bologna avesse vinto avrebbe irrevocabilmente superato la Juve nel punteggio finale. Per di più contro il Genoa ha fatto giocare una squadra improponibile portandola alla sconfitta, tutto per favorire sempre la sua Juve nel punteggio finale. Perciò ciao Motta, senza rimpianto. Non meravigliarti se al tuo ritorno a Bologna su un’altra panca riceverai un ciclone di fischi.

Roberto Dovesi