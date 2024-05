Non si ferma la grande festa rossoblù. Le vetrine sono sempre più colorate

La partita contro il Genoa, che ha sconfitto i rossoblù 2 a 0, non porta via l’entusiasmo dei tifosi e degli appassionati, che hanno comunque festeggiato la fine di una stagione che rimarrà nella storia. E che ha permesso al Bologna di qualificarsi in Champions dopo sessant’anni. Un traguardo senza precedenti, che ha visto tutta la città mobilitarsi per sostenere la squadra lungo la corsa europea.

Le attività commerciali, per esempio, ormai da mesi sono in prima fila per tifare il Bologna calcio, grazie a ’Fino alla Fine, Forza Bologna’, iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a il Resto del Carlino e a Emil Banca, che ha coinvolto negozianti ed esercenti sotto le Due Torri e anche in provincia.

Gli scatti di oggi ci mostrano la comunità del terziario sempre più vicina al club rossoblù, grazie alle loro vetrine.

Festeggia la Champions in grande stile ’Bombocrep’ dei fondatori in via San Felice, con una vetrina che celebra la rosa del Bologna. Anche ’Piron el Furnar’, in via Nosadella 7/a, ha allestito la sua vetrina a tema: la maglia di Urbanski e un grande biscotto con su scritto ’Bologna è una fede’ fanno da protagonisti a una cornice con fiocco rossoblù e tende colorate.

Anche la moda è coinvolta in questa grande festa. Per l’occasione, l’atelier di Vittoria Bonini (via Mazzini) sta esponendo un abito sartoriale, rosso, con al centro del corpetto lo stemma del Bologna calcio, e il velo di tulle color blu.

Chiude il cerchio il cafè pasticceria Gamberini di via Ugo Bassi, che per ringraziare la squadra ha deciso di creare ed esporre una torta a piani molto particolare, con un pallone da calcio, l’erba riprodotta e il disegno della sezione dei distinti del Dall’Ara. con anche una piccola Coppa Champions.