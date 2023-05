Caccia a consulenti e portalettere

Come ogni mercoledì, sulle pagine del Carlino, torna la rubrica Trovalavoro, ideata per far incontrare le esigenze di chi è in cerca di un’occupazione e di chi, invece, è alla ricerca di personale. Poste Italiane ricerca in provincia di Bologna portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 31 maggio il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste (https:www.posteitaliane.it) nella sezione ‘Carriere’ dedicata a ‘Posizioni Aperte’ in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali, mentre i requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate) nell’area territoriale di propria competenza. Ma non solo.

Poste Italiane, infatti, ricerca in provincia di Bologna anche laureati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze: anche in questo caso, è possibile inviare la propria candidatura, entro il 4 giugno, tramite la pagina web (https:www.posteitaliane.ititlavora-con-noi.html). Il candidato ideale, laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale.