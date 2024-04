Ecco i vicepresidenti di Confcooperative

Sono stati eletti al Palazzo della Cooperazione di Bologna i tre vicepresidenti di Confcooperative Emilia Romagna: si tratta di Elisa Cugini, Luca Dal Pozzo e Roberto Savini, che vanno ad affiancare il presidente Francesco Milza, riconfermato per il terzo mandato. L’elezione dei tre vicepresidenti regionali si è tenuta in occasione del consiglio regionale dell’Associazione, riunitosi per la prima volta nella composizione rinnovata di recente. I tre nuovi vicepresidenti di Confcooperative Emilia Romagna sono di diretta espressione dei territori e dei settori, spiega una nota. Elisa Cugini è stata eletta in marzo presidente di Confcooperative Parma. Imprenditrice agricola, è presidente della Latteria Sociale La Mezzanese di Sorbolo Mezzani. Luca Dal Pozzo, referente per il territorio imolese di Confcooperative Terre d’Emilia, è presidente del Gruppo cooperativo sociale Solco Civitas di Imola. Roberto Savini è presidente nazionale e regionale di Confcooperative Consumo e Utenza, oltre che vicepresidente di Confcooperative Romagna e presidente del Gruppo cooperativo Cofra di Faenza.