Bologna, 10 dicembre 2019 - Un gioco che poteva finire in tragedia. Un volo dal terzo piano per il troppo alcol ingerito, ma per fortuna per lei, studentessa di 22 anni di Latina, è finita con ferite di media gravità. Tutto è successo la scorsa notte in via Alessandrini, a Bologna, dove la giovane vive. Insieme a un amico, avevano forse alzato un po' troppo il gomito fino a quando lei si è seduta sul ciglio del balcone di casa ed è scivolata giù. Un volo di tre piani finito sul parabrezza di una macchina. L'amico ha chiamato 118 e carabinieri. Lei è ricoverata ma non in pericolo di vita.

