Bologna, 24 settembre 2020 - La Guardia di Finanza di Bologna e Napoli ha eseguito, tra la Campania e il Lazio (nelle province di Napoli, Caserta e Latina) un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 36 milioni di euro riconducibile a Antimo Morlando, 59 anni, imprenditore nel settore edile e personaggio di spicco di organizzazioni criminali attive sul territorio.

Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Napoli (sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione) su proposta della locale Direzione Distrettuale Antimafia e ha riguardato beni mobili, immobili, società e rapporti finanziari riconducibili al Morlando, ai suoi familiari e a "prestanome".

Già nel mese di luglio del 2017 l'imprenditore era stato arrestato nell'ambito dell'operazione "omphalos", in quanto ritenuto responsabile di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, intestazione fittizia di quote societarie, intestazione fittizia di beni e indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, aggravati dal "metodo mafioso", per aver agevolato i clan camorristici "Morelli" prima e "Aversano" poi, attivi nei comuni di grumo Nevano, Casandrino e Sant'antimo.