Cane in fuga sull’Autosole. Salvato dalla polizia stradale

Una fuga a lieto fine, risolta felicemente dopo momenti concitati e pericolosi. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, alcuni automobilisti in transito sulla autostrada A1 hanno segnalato alla polizia stradale la presenza di un cane vagante tra Sasso Marconi e la Variante di Valico: l’animale si aggirava terrorizzato tra i veicoli, cercando un varco per allontanarsi dal traffico, rischiando di finire investito o di provocare un incidente.

Una pattuglia della Sottosezione della polizia stradale di Pian del Voglio è subito intervenuta, provvedendo a rallentare il traffico insieme a un equipaggio della manutenzione di Autostrade per l’Italia. Il loro pronto intervento ha permesso in pochi minuti di rintracciare e mettere in salvo l’animale, risultato poi un meticcio di due anni di nome Pluto. Il cane era fuggito da casa, precisamente da Monzuno, perdendo l’orientamento, e aveva così percorso diversi chilometri, fino a che si era ritrovato in mezzo alla carreggiata sull’autostrada del Sole, in piena notte.

Grazie all’intervento degli operatori della Polizia di Stato, Pluto ha potuto riabbracciare la sua famiglia, che è stata rintracciata dalla veterinaria di Rioveggio, la quale ha provveduto alla lettura del microchip. Per il cane tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.