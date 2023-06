Caregiver, l’attesa di un riconoscimento

Anziani, persone disabili, con disagio mentale o semplicemente malate: un esercito di familiari, i cosiddetti caregiver, ogni giorno si prende cura di loro, spesso sacrificando tempo, vita privata, lavoro. Valorizzare il loro impegno ascoltando esperienze e bisogni è stato l’obiettivo dell’iniziativa ’Tante voci, una voce: i caregiver si raccontano’ che si è svolta ieri mattina, promossa dall’Ausl di Bologna in collaborazione con il Comune, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e le Associazioni di volontariato. Tante le testimonianze, con un’unica richiesta corale: "Non essere lasciati soli". Tra Bologna e provincia i caregiver ufficiali che assistono un parente con disabilità al 100 per cento sono circa 800, ma solo sotto le Due Torri quelli che hanno fatta domanda di riconoscimento sono oltre 1.100.

Il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon fa notare che si tratta di "un esercito infinito che lavora in silenzio, anche se con il supporto dei servizi. Dare voce a queste persone significa non solo ascoltarli ma dare un riconoscimento a questi eroi della quotidianità. In ogni nostro Distretto c’è un punto di informazione e di accesso per i caregiver: non è il punto di arrivo ma di partenza – sottolinea –. Per fare un ulteriore passo avanti c’è l’esigenza di agire sulla formazione del caregiver, soprattutto quando di fanno carico di familiari con patologie complesse. Poi ascoltare le esigenze e i problemi serve a noi per ri-tarare i servizi".

"Difficile avere un numero esatto di quante sono queste persone perché riusciamo ad avere solo quello di chi ha un familiare con invalidità al 100 per cento, ma c’è tutta un’altra fetta enorme di persone che ha disabilità gravi – dichiara l’assessore a Welfare e salute, Luca Rizzo Nervo –. E noi vogliamo andare oltre il riconoscimento formale, perché sono parte integrante del Welfare. Questo comporta mettere risorse: come Comune, già da due anni, abbiamo messo a disposizione un milione di euro, costruendo pacchetti di servizi. L’ultimo riguarda il trasporto supportato per visite mediche o servizi socio-sanitari effettuato dai taxi della Cotabo e un’operatore socio sanitario".

Monica Raschi