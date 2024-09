Casale resta ai box, ma sarà in campo a Como

Il rinforzo in difesa è arrivato: ma il reparto arretrato del Bologna rimarrà in emergenza fino alla ripresa con il Como, dopo la sosta nazionali. Nicolò Casale (26 anni) ha svolto le visite mediche ma contrariamente a quanto accaduto con Pobega, arrivato alla vigilia della trasferta di Napoli e aggregato alla squadra, non è stato convocato per la sfida di questo pomeriggio con l’Empoli. L’ex Lazio evidentemente non è ritenuto in condizione e questa mattina si allenerà a parte insieme a Erlic, che sta superando il problema muscolare accusato al Maradona. Contro l’Empoli, quindi, ci sarà spazio per Beukema e Lucumì al centro della difesa e in caso di necessità di rotazioni la mossa più probabile sarà quella dello spostamento al centro di Posch, con l’inserimento di Holm sulla corsia destra di difesa. Casale potrà sfruttare la sosta per ritrovare la condizione e inserirsi nei principi di gioco del Bologna di Italiano: la sua prima convocazione e apparizione in maglia rossoblù è rinviata alla trasferta di Como, quando potrà giocarsi anche un impiego dal primo minuto, dato che Erlic e Lucumi saranno reduci dagli impegni con Croazia e Lucumi. Casale, seguito dal Bologna a giugno, arriva in prestito oneroso per 1,5 milioni con diritto di riscatto da 7,5 che si trasformerà in obbligo qualora i rossoblù dovessero centrare la qualificazione a Conference, Europa o Champions League.

Marcello Giordano