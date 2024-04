Casini-Galliani, al Senato va in scena il derby

Roma, 13 aprile 2024 – Forse non è un derby. Sicuramente è una sfida, a distanza, che questa sera si consumerà in tribuna, allo stadio Dall’Ara. Adriano Galliani e Pier Ferdinando Casini, intanto, si sono salutati a Roma, nella sede del Senato, che è il loro habitat naturale durante la settimana.

Si conoscono da tempo, Galliani e Casini e, ora, in Senato, le frequentazioni sono aumentate. Anche se stasera, come in passato di fatto, pur rispettandosi a vicenda si troveranno su posizioni opposte. Succedeva negli anni passati, quando Galliani, braccio destro e forse qualcosa di più del Silvio Berlusconi sportivo, era il deus ex machina del Milan. Prima con Sacchi, poi con Capello, Zaccheroni, Ancelotti e Allegri, tecnici capaci di portare, nella bacheca rossonera, almeno uno scudetto.

Berlusconi aveva venduto il Milan, ma aveva sentito comunque il richiamo del calcio. E, dopo aver portato i rossoneri sul tetto del mondo, è stato capace di portare il Monza ai migliori risultati della sua storia, serie A compresa.

Dall’altra Pier Ferdinando Casini che non ha mai fatto mistero della sua bolognesità, della sua fede ai colori rossoblù (e bianconeri, quando si parla di basket e di Virtus. E il biancoblù della Fortitudo, ma solo per il baseball).

L’incontro al Senato: oggi si rivedranno al Dall’Ara. E vedranno la partita l’uno al fianco dell’altro. Con il senatore Casini che, come tutti i tifosi del Bologna, continua a sognare un obiettivo chiamato Champions League.