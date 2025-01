Che la Galaverna sia con voi. Torna la passeggiata d’inverno

Un appuntamento fisso e tanto atteso a Pianoro. La tradizionale Galaverna, la passeggiata ludico-motoria non competitiva che unisce sport, natura e convivialità, torna per la sua 53ª edizione domani. La partenza è alle 9 dal Centro Arcipelago. I gruppi scolastici partiranno invece alle 9.05. I partecipanti potranno scegliere tra quattro percorsi: uno di 3,5 chilometri, un di 10, uno di 16, e infine uno di 20, tutti immersi nelle colline pianoresi, tra strade asfaltate e suggestivi sentieri sterrati. Non mancheranno punti ristoro per rifocillarsi. "La Galaverna è un simbolo della nostra comunità, un evento che valorizza il territorio e il piacere di stare insieme – ha dichiarato il sindaco Luca Vecchiettini –. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire i meravigliosi paesaggi del territorio e vivere una giornata all’insegna dello sport e del benessere". Anche l’assessore allo Sport, Daniel Bertarelli, ha sottolineato l’importanza della partecipazione: "Un evento di questa portata non sarebbe possibile senza il supporto delle realtà locali, dai volontari alle aziende main sponsor quali Bcc Felsinea, F.lli Iaria Impresa Edile e Punto M. Pianoro si conferma una città che crede nello sport come momento di condivisione".

La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con Avis Pianoro e Proloco Pianoro, gode del patrocinio della Regione, della Città Metropolitana e del CONI. È inoltre supportata da UISP Atletica Leggera – Comitato Bologna, Pubblica Assistenza Pianoro, Corpo Volontario Protezione Civile, Aisa, Gams Ristorazione collettiva, S.M.A. Antincendio, Villa Giulia, Forno Tattini, Conad City Rastignano, Centro Attiva. Il contributo organizzativo è di 2,50 euro per i gruppi che si iscrivono entro venerdì, mentre per i singoli e i gruppi che si iscrivono il sabato e la domenica il costo è di 3 euro. La maglietta ufficiale è disponibile con un contributo di 10 euro e tutti i proventi extra saranno donati alle associazioni, Associazione Clown 2.0 Odv e Teniamoci per mano Onlus, le quali quotidianamente portano il sorriso nelle corsie degli ospedali. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

z. p.