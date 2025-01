Chiesa gremita e commozione ai funerali di Cesira Berardi

Grande commozione ai funerali di Cesira Berardi. Celebrati ieri mattina, alle 11, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova (in via Jacopo della lana 2, in zona Murri), la funzione ha raccolto tantissimi bolognesi che conosceva Cesira e hanno voluto dedicare a lei un ultimo, sentito saluto. Originaria di Faenza, scomparsa il 30 dicembre a 92 anni, Berardi ha dedicato gran parte della propria vita agli altri: è stata fondatrice e presidente della Fondazione Dopo di Noi dal 2002 al 2019 (per poi diventarne presidente onoraria) e volontaria in Anffas per decenni. Fu anche insignita dall’allora sindaco Virginio Merola della Turrita d’Argento per i suoi meriti e l’instancabile impegno.

Farmacista e docente di chimica, si era avvicinata al mondo della disabilità e dei più fragili nel 1966, "quando ai suoi progetti di donna in carriera si sovrappose Pietro, il suo bambino, affetto da una grave malformazione cardiaca", aveva raccontato qualche giorno fa al Carlino Luca Marchi (Fondazione Dopo di Noi).

Poi nel 1976 gli inizi con Anffas e un impegno che portò alla creazione del primo centro diurno per ragazzi con disabilità a Villa Tabellini. Nel 2002, assieme ad altri 12 famigliari e con il supporto del Comune, diede vita alla Fondazione oggi guidata da Marina Cesari. Tra i tantissimi presenti al funerale anche Gian Luca Galletti (Emil Banca).