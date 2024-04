"Ciclabile Osteria Grande-Ozzano. Un marciapiede come divisorio"

Ultimo episodio della telenovela per la ciclopedonale che collegherà Osteria Grande fino ai confini con Ozzano. "Dopo un incontro con Anas, la successiva conferenza dei servizi ha confermato che sul ponte del Quaderna basterà realizzare il marciapiedi per dividere la carreggiata dalla ciclabile", ha confermato l’assessore Giuliano Giordani. Si torna insomma alle origini, non senza aver perso (altri) mesi dietro una questione che aveva di fatto messo in stand by il prosieguo dei lavori.

Il primo progetto realizzato dal Comune era stato presentato ed approvato da Anas ormai quasi un lustro fa, ma in seguito era stata la stessa Anas, dopo una serie di cambi nei quadri dirigenziali, a bocciare il tratto sul ponte del torrente Quaderna. Per dividere la carreggiata, aveva sentenziato la nuova dirigenza di Anas, "occorre un guard rail", soluzione che però costringeva ad un nuovo ritocco del progetto originario. Ora, a distanza di molti mesi, il nodo è stato definitivamente sciolto con retromarcia da parte del spa.

"Verrà realizzato un marciapiedi, il sì definitivo è arrivato dalla conferenza dei servizi dei giorni scorsi: i lavori partiranno probabilmente già oggi, e dovrebbe bastare un settimana per completarlo" dice Giordani. Realizzata la manciata di metri di marciapiedi sul ponte del Quaderna, infatti, a quel punto "sarà un’altra ditta a entrare in causa per completare la segnaletica orizzontale e quella verticale, questione di pochi giorni di lavori", spiega Giordani, e contestualmente "provvederemo a posizionare nell’isola di fronte alle Poste le tre panchine mancanti".