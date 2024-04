Cierrebi, un’associazione per salvare il centro sportivo

Bologna, 22 aprile 2024 – I comitati per salvare il Cierrebi (che già avevano raccolto 3mila firme) si trasformano. E fanno un passo avanti, dando via all’Associazione “Viviamo Bologna aps”, mettendo insieme le esperienze dei comitati “Salviamo il Cierrebi” e “Un cannocchiale verde verso San Luca”. La neo associazione, nata prima dell’annuncio da parte del Comune del progetto degli spagnoli di Go Fit per far rinascere il centro sportivo di via Marzabotto, ha l’intento di far sentire di più la voce dei cittadini. Dopo un lungo periodo di abbandono e polemiche, però, per il Cierrebi sembra essere arrivata l’ora della svolta. La società Go Fit, che dal 2022 detiene i diritti di superficie del centro sportivo del Bologna, ha, infatti, inviato il progetto di riqualificazione al Comune e Palazzo d’Accursio farà poi le sue valutazioni. L’associazione ’Viviamo Bologna’ vede luci e ombre: «Bene Go Fit sul Cierrebi, anche se con diversi anni di ritardo. Ora però vogliamo vedere subito le carte, perché si arrivi a una scelta condivisa e partecipata con tutta la cittadinanza». In quest’ottica, sotto la lente, dice Vincenzo Donati, da anni in prima linea per salvare il Cierrebi, c’è anche il futuro dello stadio. Obiettivo: rilanciare lo sport nel quartiere Porto Saragozza.