"Ciliegie di Vignola, dopo tante difficoltà sarà un’ottima annata"

Dolci, croccanti e abbondanti. Dopo anni di campagne difficili, segnate da gelate ed eccesso di pioggia, si prospetta ottima la stagione di raccolta delle ciliegie nell’areale emiliano e romagnolo che con 431 ettari di ceraseti rifornisce la produzione e la commercializzazione di Agrintesa, la cooperativa di frutticoltori che da sola rappresenta oltre la metà delle ciliegie dell’areale della Ciliegia di Vignola IGP, esteso tra Bologna e Modena, nel territorio di 24 Comuni: 15 nel modenese e 9 nel bolognese. Un alimento che, secondo una ricerca svolta da Nielsen per il Gruppo Alegra, rappresenta il frutto preferito da un consumatore su tre, che in questi giorni non resistono al richiamo di una prelibatezza che grazie alla buona stagione, alla piena maturazione e a varietà selezionate, si presenta ottimo, anche se col retrogusto ‘amaro’ di un prezzo che supera i dieci euro il chilogrammo. Questo come effetto del quadro generale nel quale invece le zone concorrenti (in Italia la Puglia, in Europa la Turchia, la Grecia e la Spagna) fanno i conti con bassa produzione.

"I nostri areali sono stati maggiormente risparmiati quest’anno dalle avversità atmosferiche, ma negli anni abbiamo costruito un sistema di protezione delle piante che oggi ci consegna questi risultati: gli investimenti in coperture antipioggia, antinsetto e antigrandine, e nei sistemi di difesa attiva messi in campo dai nostri soci produttori della coop ci hanno permesso di proteggere i frutti", spiega il direttore generale di Valfrutta fresco Enrico Bucchi, che ieri era affiancato da Cristian Moretti e Pier Giorgio Lenzarini, rispettivamente direttore e vice presidente di Agrintesa, che hanno posto l’accento anche sull’importanza della gestione del prodotto, dalla raccolta alla confezione e alla distribuzione.

Gabriele Mignardi