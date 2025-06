Ciliegie, ultima giornata di eventi

Ultimo atto quello di oggi per "Vignola…è tempo di ciliegie", l’annuale iniziativa che la Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Vignola, organizza per promuovere e valorizzare il frutto che ha reso celebre il nome di Vignola a livello nazionale e internazionale. Per tutta la giornata di oggi, tantissime iniziative di carattere gastronomico e culturale animeranno le vie del centro.

In viale Mazzini, si potranno acquistare ciliegie e duroni di diverse varietà, presso i banchi allestiti e gestiti dai produttori locali del territorio. I visitatori potranno provare anche l’iniziativa "Sapori in cammino", esperienza di degustazione a tema ciliegia con coupon prenotabili o acquistabili direttamente presso l’infopoint della Pro Loco presente in Corso Italia.

Non mancheranno anche laboratori per bambini e, nel pomeriggio, l’esibizione itinerante del Gruppo Folkloristico Ballerini e Frustatori. Si potranno visitare anche la rocca di Vignola, il Giardino Galvani (orari di ingresso: 11, 16 e 17), Palazzo Barozzi (dove ha sede la celebre scala elicoidale di Iacopo Barozzi) e Villa Tosi Bellucci, sede del municipio di Vignola. Attive anche diverse mostre d’arte.

m.ped.