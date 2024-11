Classifica sanità, l’Asl di Bologna al top in Italia

Bologna, 28 novembre 2024 – Un riconoscimento prestigioso per la sanità bolognese. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha infatti pubblicato i risultati della valutazione della performance manageriale delle aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali per l'anno 2023, e l'Azienda Usl di Bologna si è classificata tra le prime cinque a livello nazionale.

A fianco di altre eccellenze del Nord Italia, come l'Azienda Ulss n.8 Berica (Vicenza) e l'Ats di Bergamo, l'Asl di Bologna si distingue per l'alta qualità dei servizi offerti, l'efficienza organizzativa e la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Questo risultato è frutto di un impegno costante da parte di tutto il personale sanitario, che opera quotidianamente per garantire l'eccellenza delle cure e l'accesso ai servizi per tutti i cittadini. Tra le prime cinque figurano anche Azienda Ulss n.6 Euganea (Padova) e Azienda Ulss n.1 Dolomiti.

Le Aziende sanitarie territoriali pubbliche meno performanti risultano essere invece Asl Napoli 1 Centro, Asp di Crotone, Asl di Matera, Asp di Enna e Asp di Vibo Valentia.

Ieri mattina alla sala auditorium del forum risk management di Arezzo, Agenas ha presentato i dati aggiornati al 2023 del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale riguardo le aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali. Si tratta di un lavoro che scatta una fotografia rispetto all'attività di 110 aziende territoriali e 51 aziende ospedaliere. Riguardo le prime, il monitoraggio si basa sulla valutazione di 34 indicatori classificati in 6 aree (prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale, outcome) e 12 sub-aree; in merito alle aziende ospedaliere, gli indicatori presi in considerazione sono 27 classificati in 4 aree (accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree.

Le aziende sanitarie territoriali, inoltre, sono state suddivise in cluster in considerazione del numero di cittadini presi in carico, ovvero meno di 250.000 abitanti; tra i 250.000 e i 400.000 abitanti; trai i 400.000 e i 700.000 abitanti; superiori a 700.000 abitanti. Il risultato del mix di tutte le aree analizzate porta all'individuazione di 27 aziende con una valutazione complessiva buona, 53 con valutazione intermedia, 30 con una valutazione migliorabile.