Oscar della sanità, quattro premi all’Emilia Romagna

Bologna, 23 novembre 2024 – Con quattro ‘Oscar’ l’Emilia Romagna si distingue nella settima edizione del Lean Healthcare Award 2024, il concorso delle eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane.

Con oltre 250 progetti presentati da 98 aziende sanitarie provenienti da 14 regioni, la competizione nazionale si conferma un appuntamento fondamentale per l'innovazione nel settore sanitario italiano.

Tutti i premiati

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara conquista il premio Ambito Gestione del percorso del paziente Outpatient grazie a un progetto di strutturazione del percorso della paziente affetta da Diastasi dei muscoli retti.

Sale poi di nuovo sul podio del Lean Healthcare Award 2024 l’Ausl di Reggio Emilia che si aggiudica ben due coppe. Tra queste, in particolare, il premio Idea Lean sviluppa uno studio che ha l'obiettivo di rendere efficiente al massimo l'utilizzo della sala operatoria dedicata alla chirurgia oncologica, rivedendo tutte le attività logistiche.

Va all’Ausl Piacenza il premio Ambito Percorsi di cronicità e gestione territoriale per il progetto ‘CasaCommunityLab’.

Nella serata di gala che si è svolta al Palazzo Brancaccio di Roma sono stati premiati i vincitori, a selezionarli è stata una giuria altamente qualificata, composta da sessanta esperti. Prima classificata è l’Azienda ospedaliera universitaria di Alessandria grazie a un programma che prevede l’efficientamento dei pronto soccorso.

“Confrontiamoci per capire dove migliorare”

“Grande successo per la manifestazione che premia i migliori progetti di riorganizzazione sanitaria, diventata punto di riferimento per le aziende del settore: confrontarsi per capire come e dove migliorare i servizi per i cittadini – commenta Alessandro Bacci, docente di Lean Management all’università di Siena e responsabile scientifico del premio –. Applicare le metodologie Lean e Value Based significa infatti aumentare il valore per il paziente in termini di miglioramento dei servizi e riduzione delle liste di attesa, eliminando sprechi e inefficienze”.