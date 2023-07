Codice degli Appalti, un cambio di paradigma tra Pubblica Amministrazione e Imprese

Un cambio di paradigma, un nuovo percorso da intraprendere insieme – Pubblica amministrazione e imprese – in un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione, mantenendo il massimo rispetto per i ruoli distinti. È questa la visione di fondo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (più frequentemente chiamato Codice degli Appalti) che è entrato in vigore da ieri e che è emersa nel corso del seminario svoltosi a Bologna al Palazzo della Cooperazione, dal titolo ‘Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici: tra innovazione e tradizione’. E’ stato promosso dalle federazioni regionali di Confcooperative Lavoro e Servizi e Confcooperative Federsolidarietà.