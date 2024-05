Dopo la maxi-donazione per la Torre: "Caro Schmidt, Bologna ti aspetta"

Per ringraziarlo del milione di euro donato per salvare e restaurare la Garisenda, Confcommercio-Ascom offre a Eric Schmidt e alla sua famiglia un soggiorno di una settimana a Bologna, per riscoprire bellezze e specialità culinarie del nostro territorio. È questa la risposta dell’associazione commercianti dopo il "dono di cuore" dell’ex ceo di Google, che visse a Bologna negli anni Sessanta, da bambino (oggi ne ha 69), in quanto il padre insegnava alla Johns Hopkins University.

"Siamo grati per la generosità di Schmidt – scandisce Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna –. Lo aspettiamo in città, felici di ospitare lui e la sua famiglia". E prosegue: la maxi-donazione a sorpresa "dimostra quanto il nostro capoluogo faccia breccia nei cuori di chi ci ha vissuto, anche se solo per pochi anni, e di come le sensazioni e le emozioni che solo Bologna sa regalare rimangano per sempre nel proprio animo. Il suo gesto è un segno tangibile di quanto la nostra città sia resiliente e capace, grazie alle proprie bellezze culturali, di attrarre investimenti da ogni parte del mondo".

"La vostra terra mi ha influenzato molto, a livello personale e professionale – ha fatto sapere Schmidt annunciando la donazione –. È fondamentale che la Garisenda venga riportato al suo antico splendore"

Dunque, "affetto e generosità" non saranno dimenticati: "Vogliamo essere riconoscenti a mister Schmidt e dimostrargli il nostro affetto, come lui ha fatto con Bologna – continua Tonelli –. Per questo vorremmo avere lui e la sua famiglia come nostri ospiti per una settimana in città. I nostri associati di Federalberghi hanno già dato disponibilità per dare loro il massimo dell’ospitalità, come gli associati della Fipe-Bologna pronti a far gustare le prelibatezze bolognesi preparate dai nostri ristoratori. Bologna è anche ricca di arte e cultura e le nostre guide associate a Confguide saranno ben liete di accompagnare mister Schmidt e famiglia alla scoperta delle bellezze culturali della nostra città".

Una delle chiavi di volta della maxi-donazione è anche la Bologna Business School (nelle figure di Alec Ross e Massimo Bergami), istituto per cui Schmidt ha tenuto un seguitissimo discorso in piazza Maggiore e con il quale ha un grande legame.