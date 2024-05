Semifinali scudetto, Savona manda a casa Brescia

La corsa dell’AN Brescia finisce a Mompiano, al cospetto del Savona. Se c’era voluto un decennio per riportare in bacheca una Coppa Italia, dopo dodici anni la squadra del Cidneo non contenderà all’ultimo atto il titolo italiano alla corazzata Pro Recco. In finale ci vanno i liguri, chiudendo la serie in due gare. Una prima metà di gara che vive all’insegna del nervosismo. Brescia non riesce a vedere la rete, si scontra contro la difesa ligure che è punto di forza degli uomini di Angelini. Vincenzo Dolce colpisce due pali nel giro di un possesso graziando Nicosia, alfiere di una porta assolutamente stregata. Lo stesso difensore manca anche un rigore succosissimo, mentre Savona colpisce con l’ex Figlioli. Nel primo tempo arrivano anche due espulsione. Gli ospiti perdono Bruni, ex attaccante di Busto Arsizio e del Settebello di Sandro Campagna. Ma è soprattutto Brescia a dover fare a meno di Vincenzo Renzuto Iodice, giocatore preziosissimo ma che non ha certo vissuto la miglior stagione in carriera. Nel secondo tempo cambia poco, Balzarini colpisce due legni in apertura, la difesa di Sandro Bovo almeno si fa sentire chiudendo tutte le linee di passaggio e costringendo gli avversari a forzare le conclusioni. Fino alla beffa di Figlioli, a due minuti dalla fine del terzo quarto di gioco, con una staffilata che buca Tesanovic sul suo palo. Un colpo al cuore per una squadra che poco dopo incassa rete anche da Rizzo.

AN BRESCIA-RN SAVONA 4-6 (0-1, 0-0, 0-2, 4-3)

A.L.M.