Conforto, bellezza e spa. Un regalo per la mamma

Per la festa della mamma Fondazione Sant’Orsola lancia un nuovo servizio dedicato agli utenti del Policlinico. Il Centro per il benessere dei pazienti apre infatti le porte anche alle mamme che devono rimanere con i propri figli ricoverati in pediatria. Qui potranno – gratuitamente e su prenotazione – regalarsi un momento di relax, facendo con calma una doccia e passando dal parrucchiere per un taglio o una messa in piega, mentre i volontari delle associazioni o della Fondazione resteranno con il bambino.

"La salute e il benessere dei genitori – spiega Giacomo Faldella, presidente della Fondazione

Sant’Orsola e neonatologo – sono elementi cruciali durante il percorso di cura figli. ‘L’acqua e le rose’ non è solo un centro di trattamenti, ma un luogo di accoglienza e di cura che offre agli ospiti la possibilità di prendersi un momento per sé stessi, di ristabilire l’equilibrio emotivo, e di trovare conforto e sostegno durante le sfide quotidiane".

Il Centro per il benessere ‘L’acqua e le rose’ è stato aperto da Fondazione Sant’Orsola nel dicembre del 2022. Ai pazienti offre docce, vasca per il bagno assistito, barbiere e parrucchiere,

dal lunedì al sabato, gratuitamente, tutte le mattine. Nel primo anno di attività ha accolto 2.086 pazienti erogando 3.427 servizi diversi. E ora con l’apertura di questa nuova attività per le mamme – che troveranno in reparto le indicazioni per accedere ai servizi offerti – si prepara a crescere ancora. Per sostenere il nuovo servizio ancora una volta Fondazione Sant’Orsola può contare sul supporto di Cna Benessere e Sanità che insieme ai saloni associati lancia la campagna ‘Doniamo Bellezza’ con cui tutti i clienti potranno donare un ‘taglio sospeso’ tramite l’acquisto di una gift card speciale del valore di 10 euro a cui il salone potrà unire una propria donazione per aumentare i servizi che potranno essere donati alle mamme. Tutti possono sostenere il progetto donando online e lasciando il proprio messaggio al link: https://dona.fondazionesantorsola.it/doniamobellezza_festadellamamma/.