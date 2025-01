Consorziale, un mese di eventi. Nancy Brilli porta in scena ’L’Ebreo’

Il 2025 inizia ricco di appuntamenti al Consorziale di Budrio. La stagione del Teatro Consorziale è partita con il botto, con i sold out del primo spettacolo e della doppia serata di Vito del 30 e 31 dicembre. La stagione di prosa è invece partita con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli e il grande classico "L’anatra all’arancia". Gennaio riserverà poi altri due grandi spettacoli: il 22 gennaio Lunetta Savino proporrà infatti "La madre" di Florian Zeller, mentre il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Nancy Brilli porterà in scena il testo di Gianni Clementi "L’Ebreo".

Entrambi gli spettacoli sono compresi nell’abbonamento di prosa, ma è ancora possibile acquistare i biglietti sia nei punti vendita fisici che online su Vivaticket. Spazio anche per la rassegna molto apprezzata "Famiglie a teatro", dedicata ai più piccoli che, domenica, giunge al suo terzo appuntamento con "Cappuccetto rosso" della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi. Soddisfatta la sindaca Debora Badiali. "Nonostante siamo partiti in ritardo rispetto agli altri teatri del bolognese per permettere la fine dei lavori di restyling – spiega la prima cittadina – l’inizio della stagione è più che positivo. La coppia Guidi e Ingrassia con cui abbiamo inaugurato la stagione e il doppio appuntamento di Vito che ci ha traghettato nel 2025 sono andati sold out, un ottimo segnale per la cultura budriese e non solo. Ci vediamo al Consorziale".