Corsi e webinar per imprenditori

Una serie di incontri di primo orientamento, corsi di formazione e servizi per imparare il duro mestiere dell’imprenditore, il tutto gratuitamente e sul web. La piattaforma Sni-Servizio Nuove Imprese delle Camere di commercio, tra cui ovviamente quella di Bologna, nasce per accompagnare – con servizi virtuali e presenze reali – gli aspiranti imprenditori nella grande avventura di dare vita a una nuova impresa. Basta registrarsi sulla piattaforma e iscriversi agli appuntamenti uno o due giorni prima dell’incontro.

Anche il programma di aprile è vario e completo.

Si comincia domani, 11 aprile (ore 12), con l’incontro ’Definire il proprio progetto imprenditoriale: il business model canvas’ che illustra il modello e punta a verificare le criticità della propria idea/progetto imprenditoriale e le priorità su cui concentrarsi. Si prosegue dopodomani, 12 aprile (ore 13-15) con ’Perché fare impresa...è una cosa da donne’ che mira a ottenere informazioni sulle principali motivazioni che spingono le donne a scegliere di aprire una azienda. All’interno, parteciperanno testimonial che hanno avuto ’successo’ e rappresentanti dei comitati imprenditoria ’rosa’. Il 19 aprile (14.30-16.30) si terrà il webinar ’Dall’idea al business’, dove gli aspiranti imprenditori sono invitati e guidati a riflettere su come trasformare la propria idea in un’attività e su come riuscire a ’raccontare’ tutti gli elementi che la caratterizzano. L’incontro sarà guidato da Luigi Pittalis, Consulente e formatore nelle aree dello Sviluppo Business e Organizzazione delle risorse umane. Infine, il 23 aprile (14.30-17.30) si terrà ’Business Plan per l’avvio d’impresa: la pianificazione economica’ dove si danno suggerimenti su come impostare efficacemente il proprio business plan, per capire se il proprio progetto imprenditoriale è redditizio e sostenibile.