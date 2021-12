Bologna, 24 dicembre 2021 - L'Emilia-Romagna resta vestita di bianco per le festività, ma Bologna trema a seguito del boom di contagi registrati nel bollettino quotidiano, che per oggi ha riferito di 720 nuovi positivi, che rappresentano quasi un quarto di quelli regionali e segnano il nuovo triste record di casi per la quarta ondata.

Focus Dati Covid in Emilia Romagna

Di questi 720 sono 400 quelli emersi alla presenza di sintomi. E come se non bastasse, in provincia di Bologna si sono anche registrati nove morti, di cui tre donne di 75, 81 e 84 anni e sei uomini di 60, 71, 74, 77, 82 e 90 anni. A rincuorare sono solo le terapie intensive, nelle quali il numero di posti occupati rimane stabile, con 30 letti di area critica impegnati.

Parallelamente corre la campagna vaccinale, con un ritmo che anche oggi ha visto la quota di novemila iniezioni effettuate fra tutti gli hub del territorio e 4.156 prenotazioni totali, di cui 230 fra i piccolissimi under11 e altri 161 per la fascia di età 12-19 anni. Domani invece le vaccinazioni si limiteranno alla sola hub del padiglione 33 della Fiera, in cui per l'occasione alle 10.30 farà visita anche l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini.

"Registriamo un'impennata di contagi e questo non solo a Bologna, ma in tutto il Paese - il commento all'andamento pandemico del direttore sanitario dell'Ausl Lorenzo Roti -. Un pochino di precauzioni in più per le festività, quando le persone tendono a stare più assieme erano necessarie all'evidenza", ha concluso il ds riferendosi alla stretta prevista dal Governo per queste festività natalizie.