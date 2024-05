"Credito, tutti insieme per aiutare le imprese" A Bologna, incontro sul ruolo dei Confidi con il sottosegretario Bitonci. Discussione su riforma del Fondo di garanzia e misure finanziarie in Emilia Romagna per sostenere le imprese. Necessità di collaborazione tra istituzioni, banche e Confidi per favorire l'accesso al credito alle PMI. Presenza di autorità regionali e rappresentanti del settore.