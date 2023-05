Dalle medie nel paese all’università in città Il percorso musicale tra chitarra e ocarina

Nata il 30 agosto del 1991, Debora Badiali ha frequentato la nostra stessa scuola media, la Quirico Filopanti, e ha conseguito la maturità linguistica nel 2010 al liceo Copernico. Si è laureata nel 2013 in Sociologia e Scienze Criminologiche per la Sicurezza all’Alma Mater Studiorum con una tesi sulla partecipazione e sulla nuova consapevolezza dell’identità nelle politiche dell’accoglienza e dell’integrazione a Budrio. Ha ottenuto la Laurea Magistrale in Giornalismo e Cultura Editoriale nel luglio 2016 a Parma, con una tesi sul Teatro in Rete del Consorziale di Budrio. Dal 2012 è stata consigliera comunale con delega alla Cultura e dal 2017 capogruppo di minoranza, proseguendo il suo percorso di studi a Firenze con il Master in Marketing per l’Editoria, Teatro, Mostre ed Eventi culturali. Dal 2022 è prima cittadina del nostro Comune. La passione per la musica l’ha da sempre resa parte attiva della cultura locale: fin da bambina ha preso lezioni di chitarra all’associazione Diapason Progetti Musicali e ha viaggiato per l’Europa con il progetto Ocarina Ensemble con un’orchestra formata da sette ocarinisti. L’ocarina è uno strumento di terracotta tipico del nostro paese.