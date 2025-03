Davide in coma, 12 anni alla mandante del pestaggio

C’è un ragazzo in coma irreversibile dall’agosto 2022: Davide Ferrerio (foto) non si è mai svegliato da quando a 22 anni fu massacrato mentre era in vacanza a Crotone, per un tragico scambio di persona. Il giovane bolognese sopravvive attaccato alle macchine in ospedale. E ieri, la Corte d’appello di Catanzaro ha condannato a 12 anni per concorso in tentato omicidio Anna Perugino, ritenuta ’la mandante’ di quella spedizione punitiva. La rubrica è stata modificata e i giudici hanno messo un punto fermo: non si è trattato di lesioni, ma di tentato omicidio. Condannato a cinque anni anche il compagno di Perugino, Andrej Gaju, che in primo grado era stato assolto. Da pochi giorni, poi, è diventata definitiva la condanna (a 12 anni e 8 mesi) di Nicolò Passalacqua, colui che pestò Davide Ferrerio quella sera. La famiglia di Davide - mamma Giusy, papà Massimiliano e il fratello Alessandro - è distrutta dal dolore. "Come per Passalacqua, non c’è nessuna sanzione che possa restituire alla vita reale quel povero ragazzo – le parole dell’avvocato della famiglia. Gabriele Bordoni –, ma l’unica risposta che poteva dare la giustizia era una risposta che riconciliasse la lettura giuridica ai fatti, non riducendo l’accaduto a una bravata ma ravvisando in Passalacqua un tentato omicida e quindi, nei suoi concorrenti, dei complici in un reato di quella gravità". Davide fu pestato da Passalacqua, che lo aveva scambiato per colui che corteggiava sui social la ragazza di cui era innamorato, Martina, la figlia di Anna.

Chiara Gabrielli