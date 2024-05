Dispenser e stoviglie a noleggio. Scatta l’iniziativa ’plastic free’

Una nuova iniziativa per promuovere la strategia rifiuti zero e il plastic free nel comune di San Lazzaro. Lo slogan ‘Essenziale - scelte sostenibili che durano nel tempo’ per illustrare e promuovere una serie di progetti gratuiti o sostenuti da incentivi per i cittadini che vogliono ridurre la loro impronta ecologica. I servizi offerti riguardano numerose attività quotidiane: dalla cippatura gratuita a domicilio degli scarti di potatura che permette di trasformare i residui del giardino in materiale organico utile per compost e pacciamatura alla promozione del compostaggio domestico con sconti sulla Tari a chi partecipa. A questo si aggiungono incentivi per l’acquisto di pannolini lavabili e presidi femminili riutilizzabili con un rimborso del 75% delle spese sostenute e fino a 150 euro per kit. Per ridurre l’utilizzo del monouso viene proposto il servizio della Stoviglioteca: un’attività di noleggio e di lavaggio stoviglie riutilizzabili per feste ed eventi privati. Sempre per quanto riguarda il contrasto all’uso e getta viene proposto il servizio degli erogatori di acqua microfiltrata negli edifici comunali e le due casette dell’acqua alla Ponticella e in via Giovanni XXIII. Ottimo finora il bilancio di questi servizi avviati in via sperimentale lo scorso anno: nel 2023 le richieste per la stoviglioteca sono state 67 con un risparmio di oltre 400 chili di rifiuti di plastica, mentre in occasione dell’iniziativa estiva la ‘Corte del cinema’ sono stati risparmiati oltre mille bicchieri di plastica Per quanto riguarda la riduzione nell’utilizzo delle bottiglie di plastica grazie agli erogatori d’acqua durante le iniziative della Fiera di San Lazzaro e della Corte del cinema sono state ‘risparmiate’ quasi 3000 bottigliette da mezzo litro. Dato positivo anche nelle scuole con circa 35mila litri d’acqua erogati, mentre alla fontanella di via Giovanni XXIII ne sono stati prelevati quasi 500mila.

Zoe Pederzini