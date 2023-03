Docufilm e animazione nel weekend al Mast

Mentre proseguono al Mast di via Speranza le visite guidate legate alla mostra ’Photography Grant on Industry and Work 2023’, durante questo fine settimana viene proposto un fitto calendario di proiezioni cinematografiche (gratuite su prenotazione a www.mast.org) – per adulti e per i più piccoli – che spaziano dalla scoperta del lavoro ai popoli di tutto il mondo. Si parte sabato alle 20 con due documentari: ’Land of destiny’ del canadese Brett Story, e ’Camperforce’ sempre di Brett Story e Jessica Bruder. Domenica poi, sempre alle 20, sarà proiettato il film ’Utama’ di Alejandro Loayza Grisi. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli.

Per quanto riguarda invece la rassegna ’Visioni animate dal mondo’, pensate per i più giovani ma aperte a tutti, le proiezioni, realizzate in collaborazione con Future Film Kids, proseguiranno fino alla fine di aprile: il primo di questi apputamenti domenicali è già il 5 marzo, alle 17, con il bellissimo film d’animazione ’Coco’ della Pixar, firmato da Lee Unkirch e Adrian Molina, vincitore di due premi Oscar come Miglior film d’animazione e Miglior canzone.

Ricordiamo che la mostra in corso, curata da Urs Stahel, presenta i progetti dei cinque finalisti – Farah Al Qasimi, Hicham Gardaf, Lebohang Kganye, Maria Mavropoulou, Salvatore Vitale –, che mettono a fuoco le radicali trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, insieme alle opere di tutti i ventiquattro finalisti delle edizioni precedenti per celebrare i quindici anni del Grant, dando così vita a un giro del mondo per immagini.