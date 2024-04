Donne e tumore, nuovo day hospital. Fondazione Sant’Orsola in campo

Un day hospital tutto nuovo dedicate alle donne con tumori al seno o ginecologici. Per le 1.200 pazienti che ogni anno si rivolgono al Sant’Orsola per essere curate ci sarà un ambiente non solo rinnovato ma pieno di luce e colore, con tutti i servizi a portata di mano, la stanza per il sostegno psicologico e i balconi trasformati in piccoli giardini. Il progetto impegnerà Fondazione Sant’Orsola durante tutto il 2024. Il reparto di Oncologia medica, diretto da Claudio Zamagni, attualmente è diviso in due sedi: gli ambulatori per visite ed esami al padiglione 25 mentre le stanze per la chemio e immunoterapia si trovano al padiglione 11.

Il Policlinico ha deciso di unificare tutte le attività al terzo piano del padiglione 2, dove si libereranno spazi grazie ad alcuni trasferimenti. L’azienda sanitaria si occuperà di ristrutturare gli impianti, mentre Fondazione Sant’Orsola investirà, grazie alle donazioni che riuscirà a raccogliere, per rendere accoglienti tutti i locali. "Questo intervento sarà l’abbraccio della città a chi sta affrontando questo percorso. Gli ultimi studi scientifici – sottolinea il presidente della Fondazione, Giacomo Faldella – dimostrano che lo spazio in cui si viene accolti fa parte della cura, incide sulla sua efficacia e sulla tollerabilità, elemento quest’ultimo fondamentale in ambito oncologico". Il nuovo Day hospital occuperà un’area di circa 1.500 metri quadrati e comprenderà sale d’attesa, ambulatori per visite ed esami, studi medici, sale prelievi e stanze per le terapie, ma anche locali per i ricercatori – ogni giorno al lavoro per migliorare le cure – e lo spazio per i colloqui con la psicologa, incontri e attività di aiuto e supporto alla terapia. Il progetto che Fondazione Sant’Orsola sta ultimando in questi giorni prevede la realizzazione di nuovi pavimenti, controsoffitti e pareti; saranno cambiati gli armadi, le porte e gli arredi delle sale d’attesa; verrà realizzata una nuova illuminazione e saranno create aree verdi sia all’interno del reparto sia nei 12 balconi del day hospital. Un intervento che complessivamente ha un valore di 370.000 euro.

"È una sfida impegnativa – prosegue Faldella – in cui ognuno potrà giocare un ruolo fondamentale. Ogni donazione, piccola o grande, in base alle proprie possibilità, sarà essenziale per raggiungere il risultato. In questi primi cinque anni di vita della Fondazione Sant’Orsola, Bologna ha sempre dimostrato una grande generosità e siamo sicuri che anche in questo caso questo abbraccio non verrà meno".

È possibile attraverso il sito di Fondazione Sant’Orsola (www.fondazionesantorsola.it) selezionando tra i progetti ’DH Oncologia femminile’ e scegliere l’importo e la modalità di donazione preferita (bonifico, carta di credito, Paypal o Satispay) La campagna coinvolgerà anche le associazione ’Loto’, ogni giorno presente da oltre dieci anni a fianco delle pazienti del reparto, ’Il Seno di poi’, nata da un gruppo di mutuo aiuto e convenzionata con il Policlinico e ’Susan Komen Italia’, punto di riferimento nazionale per la lotta al tumore al seno.

"Il progetto – spiega il presidente della Fondazione – nascerà proprio dall’ascolto delle pazienti e di chi ogni giorno lavora per loro e con loro, ovvero il personale sanitario e le associazioni. Crediamo che coinvolgere e fare rete sia indispensabile, sempre, se vogliamo generare un impatto significativo e duraturo". L’obiettivo è terminare il progetto entro maggio, quando i reparti che ora occupano il terzo piano del padiglione 2 traslocheranno e gli spazi saranno liberati. In questo modo, terminata la fase demolitiva dell’esistente, sarà possibile aprire il cantiere prima dell’inizio dell’estate e arrivare all’inaugurazione del nuovo day hospital entro la fine di quest’anno.

m.ras.