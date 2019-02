Bologna, 22 febbraio 2019 - Le contestazioni sono già state annunciate. E l’adunata è per le 15 nel quartier generale antagonista, ossia piazza Verdi. Saranno almeno 150 gli operatori delle forze dell’ordine schierati, venerdì 22, in servizio d’ordine, per garantire che la cerimonia per la consegna della Laurea ad honorem in Giurisprudenza al governatore della Bce Mario Draghi si svolga senza disordini. La cerimonia è in programma per le 16,30 nell’Aula Magna di Santa Lucia, in via Castiglione, con la strada che sarà chiusa su entrambi i lati dai cordoni del Reparto mobile della polizia e del Battaglione dei carabinieri, per evitare possibili contatti tra ospiti e contestatori. Che, sulle loro pagine Facebook, hanno già chiamato alle armi i compagni.

«Laurea ad honorem in sforbiciate al presidente della Bce. Contestiamo l’affamatore Mario Draghi», scrivono gli attivisti del Collettivo universitario autonomo, definendo il presidente della Banca centrale europea «arcinoto affamatore di popoli». «Siamo molto contenti soprattutto per il nostro caro Rettore Ubertini che potrà incontrare e conoscere il suo idolo e modello in fatto di amministrazione finanziaria», scrivono quelli di Cua, annunciando l’appuntamento in piazza Verdi alle 15.

Anche Hobo parteciperà alle contestazioni e giovedì mattina ha già dato inizio alle ostilità, con una ‘visita’ al preside della facoltà di Giurisprudenza, Giovanni Luchetti, «per chiedergli conto – scrivono sulla pagina Facebook del collettivo – riguardo la scelta di regalare a Mario Draghi, leader del partito più importante d’Europa, la Banca centrale Europea, la laurea ad honorem in giurisprudenza, per il ruolo da lui svolto nella difesa dei principi e dei valori dei Trattati dell’Unione Europea. Sulla porta della presidenza, sono stati affissi dei manifesti che raffigurano il vero volto di Mario Draghi, quello dell’austerity e del finanzismo». Cioè due volantini, uno con Draghi in versione Margaret Thatcher e l’altro con il presidente Bce vestito da gerarca nazista, a testa in giù. Un messaggio che si concludeva con la minaccia, per niente velata: «Se Draghi e suoi vogliono decapitarci il futuro, saremo noi a tagliargli la testa».

Annunci che contribuiscono ad alzare l’asticella della tensione in vista del pomeriggio bolognese, con le forze dell’ordine già allertate per far fronte alle contestazioni, onde evitare che si ripeta la guerriglia urbana di cinque anni fa, in occasione della visita del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Per quanto riguarda il programma ufficiale, alla cerimonia saranno presenti, oltre al presidente della Bce, il rettore Francesco Ubertini, il direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche Michele Caianiello e il professor Giovanni Luchetti, che pronuncerà la laudatio.

La partecipazione all’evento è riservata alla comunità universitaria. «La proposta di conferire a Mario Draghi una Laurea ad Honorem in Giurisprudenza – spiegano dall’Università – si fonda sul riconoscimento del ruolo svolto da un lato nella difesa dei principi e dei valori dei Trattati dell’Unione Europea e dall’altro nella promozione della disciplina giuridica di un’Unione bancaria europea attenta alla protezione dell’interesse pubblico e dei risparmiatori».