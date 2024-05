Alla Rfconsulting Srl si cercano due figure con Laurea in Ingegneria o Architettura. L’annuncio in questione è valido fino al 29 maggio 2024. Codice di riferimento: 13016 / 2024. Mansioni ricercate: contabilizzazione delle infrastrutture civili di acqua e gas. Requisiti indispensabili per la mansione: è necessaria una conoscenza specialistica di Autocad, inoltre risulta preferibile il possesso di patente B da parte della risorsa in questione. Si richiede l’utilizzo del pacchetto Office e Autocad. Contratto: CCNL Commercio - Impiegato tecnico di quarto o quinto livello Tempo Determinato di dodicimesi con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Orario: tempo pieno dal lunedì al venerdì (8.00 - 13.00 e 14.00 -17.00). Modalità di candidatura da seguire per rispondere al seguente annuncio e avanzare il proprio profilo: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’ app Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante Invia candidatura e segui le istruzioni riportate sul portale di riferimento.