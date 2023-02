È già tempo d’Estate Al via i bandi per i progetti

Nonostante il freddo pungente di questi giorni, è già tempo di pensare all’estate. Possibile? Sì, se si tratta della lunga programmazione culturale di Comune, con la Città metropolitana, da costruire attraverso il bando Bologna Estate in base al quale vengono selezionatu i progetti del cartellone che quest’anno parte il 19 maggio e termina il 4 ottobre. Un programma che punta a essere multidisciplinare, diffuso su tutta l’area metropolitana, fatto di musica, spettacoli, cinema e itinerari. Un cartellone che punta a valorizzare anche luoghi al di fuori del centro storico cittadino, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di arti performative nelle periferie grazie al sostegno del Ministero della Cultura.

Tutti i progetti, indipendentemente dall’ambito territoriale (città o area metropolitana o entrambe), potranno essere presentati entro le 12 di giovedì 16 marzo. Torna anche la programmazione in Piazza Lucio Dalla, attraverso un apposito bando per la gestione estiva finanziato con fondi Fus per lo spettacolo dal vivo nelle periferie. Le richieste di partecipazione al bando devono pervenire al Comune entro le 12 di giovedì 9 marzo.

Con l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad Attività culturali, invece, il Comune intende promuovere e sostenere i progetti di produzione, programmazione artistica e culturale e le azioni di export culturale. Progetti e attività culturali devono svolgersi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, tranne quelli che si svolgono dal 19 maggio al 4 ottobre che devono partecipare al bando Bologna Estate. La valutazione dei progetti sarà effettuata per le proposte pervenute entro le 12 di giovedì 16 marzo. In tutti e tre i bandi saranno considerati con particolare riguardo i progetti impegnati a ridurre l’impatto ambientale e a garantire una corretta gestione delle attività notturne, in coerenza con le politiche per il piano dell’economia della notte.

È aperto in contemporanea, infine, anche l’avviso per la ricerca di sponsor a sostegno di attività culturali promosse dal Comune di Bologna nell’anno 2023 e proposte di sponsorizzazione relative al cartellone di Bologna Estate, che dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo alle 12; il bando resterà poi aperto fino alle 12 del 15 dicembre per accogliere le proposte di sponsorizzazione di altri progetti culturali nel corso dell’anno.