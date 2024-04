Eccellenze gastronomiche in mostra alla fiera Very Slow

Un Very Slow…extra large. Sarà davvero ricchissima di appuntamenti l’edizione 2024 di Very Slow Outdoor Tours, che animerà Castel San Pietro da venerdì e domenica, con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica. Al teatro Cassero l’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi che ha compiuto 30 anni presenterà il libro "Bartolomeo Scappi, scuola e territorio: il trentennale dell’autonomia". Ma il clou sarà sabato e domenica, con l’approdo in centro storico degli stand della Fiera Very Slow con le eccellenze gastronomiche e artigianali delle Città Slow italiane e delle Città dell’Olio, il Borgo dei Sapori, la piazza Acquaderni che si trasformerà nella Piazzetta Esperienziale del Gusto con le iniziative e le degustazioni proposte dall’Osservatorio Nazionale Miele e dai produttori delle eccellenze del territorio, e piazza XX Settembre che ospiterà lo stand gastronomico delle tipicità locali a cura dell’associazione turistica Pro Loco di Castel San Pietro, che presenterà anche una selezione di vini delle cantine del territorio in collaborazione con AIES – Associazione Internazionale Enogastronomi Sommelier.

Anche quest’anno i riflettori di Very Slow saranno puntati in particolare sull’olio extravergine d’oliva, al quale è dedicato il convegno "Olio e salute: un viaggio alla scoperta dei territori" organizzato sabato alle 11 al Teatro Cassero in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio.

Ci sarà spazio anche in via Matteotti alta per "Social street – giochi per tutti", per la visita guidata in centro storico "Prendi tempo - alla scoperta degli antichi orologi di Castel San Pietro", e ancora per la mostra "Racconti della terra" di Lorenzo Tancini nella sala espositiva di via Matteotti. Chi vorrà fare un po’ di movimento potrà godersi domenica mattina la #SocialRunVirtual, camminata di 5 km per tutti, mentre sabato in piazza Galilei alle 18.30 si converserà sul mondo dei fiori con l’appuntamento dal titolo "È primavera: petali di tradizione, benessere, salute, poesia, sapori e creta". Il programma completo di Very Slow lo si può consultare sul sito del comune (www.comune.castelsanpietroterme.bo.it).