Energia nuova in municipio a costo zero

Si è tenuta domenica pomeriggio l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione energetica del municipio di San Benedetto Val di Sambro. Un intervento importante per l’amministrazione comunale, soprattutto in un momento come quello che l’intero paese sta attraversando. La giunta guidata dal sindaco Alessandro Santoni si è attivata per tempo con scelte strategiche legate al risparmio energetico e, di conseguenza, con una programmazione che ha consentito di completare questo intervento proprio quest’anno che, dal punto di vista dei consumi, si prospettava essere il periodo più difficile.

"Proseguiamo nel solco della riqualificazione energetica del patrimonio comunale – spiega Santoni – in un percorso avviato da tempo e per un progetto seguito direttamente me e dal vice sindaco Gabriele Monciatti, che ringrazio. Gli interventi sono possibili anche in un momento così difficile per l’economia dei comuni proprio grazie al ricorso al parternariato pubblico-privato quale strumento per sostenere interventi pubblici con capitale privato, che ci ha dato la possibilità di fare investimenti pubblici senza anticipare risorse, che invece anticipa il privato e che recupererà nel tempo usufruendo di parte dei benefici economici derivanti dall’operazione".

Questi interventi, progettati dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, di cui il Comune è socio, ed eseguiti dal raggruppamento d’imprese composto da Geetit, appartenente al gruppo Termal, e Solare Sociale, ha avuto un costo complessivo di 265mila euro, spesa che non ha gravato sulle casse comunali poiché finanziati per il 35% dal Conto Termico, per il 40% dalla Regione Emilia Romagna e per la restante parte proprio dall’esecutore dell’intervento, che ha anticipato le risorse necessarie che recupererà nel corso dei prossimi anni trattenendo parte dei risparmi energetici.

L’intervento consentirà infatti di risparmiare circa 10mila euro all’anno, equivalente a una riduzione dei consumi di energia elettrica pari al 27%, che in ottica ambientale equivale ad una minor produzione di 11,6 tonnellate di petrolio equivalenti, nonché minori emissioni di Co2 per 28 tonnellate, annullando completamente la dipendenza dal gas grazie a pompe di calore alimentate dall’energia elettrica prodotta dalle pensiline fotovoltaiche installate nel parcheggio del capoluogo.

Massimo Selleri