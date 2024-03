Esplode batteria. Auto a fuoco in via Raimondi

Notte di fuoco in via Raimondi, in Bolognina, dove l’altra notte tre auto sono state distrutte. Erano le 5 quando una residente ha sentito una violenta esplosione e, affacciandosi dalla finestra, ha visto una Toyota ibrida in fiamme. In breve il fuoco ha ‘aggredito’ anche una Dacia e una Passat, parcheggiate vicino alla Toyota. Nella strada sono intervenuti vigili del fuoco e polizia: il proprietario della Toyota, di fronte alla sua auto in fiamme, è svenuto. I sanitari del 118 l’hanno trasportato in ospedale in codice 2. Anche il proprietario di un’altra macchina, per salvarla, ha spaccato il finestrino, tolto il freno a mano e trascinato la vettura lontana dalle altre. Stando ai primi accertamenti il rogo sarebbe di natura accidentale: a innescare l’esplosione un problema alla batteria dell’ibrida.