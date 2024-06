Evade dagli arresti domiciliari e va a minacciare due rivali

Doveva restare agli arresti a casa sua e invece se ne andava in giro a regolare i conti e aggredire i suoi nemici. Così ieri i carabinieri della sezione Radiomobile di Bologna Borgo Panigale a Zola Predosa hanno arrestato un 54enne italiano, già ben noto alle forze dell’ordine per una serie di reati, e portato direttamente in carcere con l’accusa di evasione, minaccia e danneggiamento.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con sentenza emessa dal tribunale di Modena, aveva infatti violato la disposizione ed abbandonato il luogo stabilito dal giudice per sottostare a questa forma di reclusione.

Uscito di casa senza una provata ragione e senza autorizzazione, l’altra mattina si è infatti recato in un’abitazione, a poca distanza del capoluogo e qui, dopo aver danneggiato il portone d’ingresso e forzato la serratura per entrare nel condominio, ha raggiunto il pianerottolo dove ha aggredito verbalmente e poi colpito due persone, un 66enne ed un 37enne, entrambi italiani, verso i quali aveva coltivato motivi di vendetta e di rivalsa. Una volta portato a termine la sua ‘missione’ si era poi allontanato dal luogo dove poco dopo, su richiesta delle vittime, è intervenuta una pattuglia del 112.

Ai carabinieri il 37enne vittima dell’aggressione ha riferito l’accaduto e confidato i suoi timori per quanto avvenuto.

Fatte le opportune verifiche i militari poi hanno raggiunto la residenza nella quale il 54enne era sottoposto alla misura cautelare. L’aggressore era tornato a casa, e qui, in stato di evidente agitazione, lo hanno fermato i carabinieri. Una volta definiti i verbali della denuncia presentata dalle due vittime dell’aggressione con la relativa querela, sono scattate le procedure di accertamento e di segnalazione alla Procura della Repubblica di Bologna.

Su disposizione della quale il 54enne è stato arrestato dai Carabinieri e, al termine del processo per rito per direttissima, condotto presso la casa circondariale "Rocco D’amato" di Bologna, dove continuerà a scontare la pena iniziale con l’aggiunta di quella rimediata con l’evasione e l’aggressione.