Traffico a Bologna: chiude (a metà) anche via Masi, rischio paralisi

Bologna, 7 maggio 2025 – Non bastavano i cantieri del tram che, con l’arrivo a porta San Felice, stanno creando ulteriori gravi problemi alla circolazione che si riverberano su tutti i viali. Non bastavano le chiusure in zona Corticella. Ora chiude anche via Masi (e per due mesi), direttrice molto usata in zona Mazzini. I lavori – avvisa il Comune – porteranno al rifacimento completo del sottofondo stradale sulla parte centrale della carreggiata. Il termine dei lavori è previsto entro metà luglio. Ma il rischio paralisi è dietro l’angolo.

Tre fasi

Il cantiere verrà svolto in tre fasi, a partire dal tratto che va da via Mazzini a via Leandro Alberti e che avrà una durata di circa due settimane. Successivamente i lavori si sposteranno nel tratto che va da via Leandro Alberti a via Mezzofanti, anche in questo caso con una durata di circa due settimane. L’ultima fase infine, riguarderà il tratto da via Mezzofanti a via Murri e sarà quella con la durata maggiore, circa quattro settimane.

Per quanto riguarda ogni tratto interessato, sarà occupata buona parte della carreggiata stradale e vietata la sosta su entrambi i lati, garantendo una sola corsia per il transito veicolare. In pratica, verrà istituito un senso unico di circolazione nel tratto occupato dal cantiere in direzione di via Murri.

Le modifiche alla viabilità sono rese note mano mano con cartelloni nei tratti di strada interessati.