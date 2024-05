"Famiglia e difesa della vita. Porto in Europa i valori conservatori e cattolici"

Piergiacomo Sibiano, candidato di FdI alle Europee nel Nord-Est, quali sono le sue priorità se eletto all’Europarlamento?

"La priorità indiscutibile è la pace. Bisogna fare di tutto affinché l’Europa passi da essere il campo di gioco di un conflitto a un attore in gioco, potenziando la difesa europea integrata. Va poi rimessa a posto tutta la politica del ’green deal’ perché, ad oggi, senza combustibile fossile stiamo al buio. Senza contare che la mobilità elettrica e le case green non abbattono la Co2, ma spostano solo il problema. Terzo punto imprescindibile è il sostegno della famiglia e della natalità, rimettendo al centro la difesa della vita. Se si continua a seguire l’esempio del Nord-Europa dove c’è l’eutanasia legale, il rischio è che così facendo si possa anche riprendere a discutere sulla pena di morte...".

Condivide, invece, il suicidio assistito deliberato in Emilia-Romagna?

"No. L’alternativa non è far soffrire le persone, ma investire di più nelle cure palliative. Mi spaventa una politica che vuole decidere sulla vita delle persone...".

Lei è un esponente della società civile. Da che cosa è nata la voglia di fare politica?

"Io e alcuni amici abbiamo deciso di portare avanti i valori di centrodestra della generazione che ci ha preceduti. La difesa della vita, la famiglia, la libertà d’impresa e di educazione vanno preservati. A 40 anni ho capito che era l’ultima chiamata per impegnarmi davvero. E abbiamo creato l’associazione ’LabOra’ per far valere il pensiero conservatore e cattolico".

Quando si è iscritto a FdI ha pensato che potesse essere un’alternativa al partito dei cattolici mai nato?

"Sì. Ho preso la tessera un anno fa. perchè condivido l’idea di Giorgia Meloni di costruire un grande partito conservatore, attento ai valori cattolici".

Condivide i pro vita nei consultori che tanto hanno fatto discutere?

"Certo, basta ideologia. È stato solo ribadito un passaggio, già presente nella 194: non si toglie alcun diritto, ma si aggiunge una possibilità".

ros. carb.