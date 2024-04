Farmaci e terapie dedicate alle donne. Convegno con studiosi per conoscerle

La medicina di genere parte attenta alle differenze fisiologiche, legate al sesso, alla risposta al dolore e agli effetti dei farmaci. Senza dimenticare l’importanza di una cultura della prevenzione, dell’appropriatezza della cura. Se ne parlerà nel corso di un evento organizzato dal Consorzio Colibrì (nella foto Averardo Orta, amministratore delegato) promuove in occasione della Giornata nazionale per la salute della donna che si celebra il 22 aprile di ogni anno. Il convegno si terrà dalle 9 alle 13, a Villa Bellombra (via Casteldebole 10/7), lunedì 22 alla presenza, per i saluti istituzionali di: Claudia Sabatini, presidente Consorzio Colibrì; Tiziana Ferrari, direttore Generale Confindustria Emilia; Raffaele Donini assessore alle Politiche per la salute della Regione; Paolo Bordon, direttore generale Ausl Bologna e Chiara Gibertoni, direttore generale Policlinico Sant’Orsola. I relatori: Elena Ortona, direttrice centro di riferimento Medicina di Genere Istituto Superiore di Sanità; Flavia Franconi, coordinatrice piattaforma di Medicina di genere e farmacologia Consorzio inter-universitario biostrutture; Fulvia Signani, psicologa e sociologa Università di Ferrara; Amelia Ceci, referente medicina di genere per l’Ircss/Ausl di Reggio Emilia; Claudio Borghi, ordinario di Medicina interna e direttore reparto di Medicina Interna Cardiovascolare del Sant’Orsola; Roberto Casale, neurologo e direttore Opus medica PC Habilita Care & Research Rehabilitation Hospitals e Mirco Magnani, dirigente medico reumatologo del Maggiore.