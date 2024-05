Festival della griglia e del divertimento

‘Braci e festa’ in programma questo fine settimana al Parco La Torretta di Molinella (in via Mazzini 8/10) che per tre giorni ospiterà un evento unico nel suo genere: il festival ’Bres&Baraca’ dedicato alla carne alla griglia e alla festa. Da oggi a domenica, il parco si animerà con musica, cibo delizioso e tanto divertimento, con un’importante finalità benefica: tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del territorio di Molinella.

"Il nome dell’evento, tradotto dal dialetto, significa ‘Braci e Festa’ e riflette perfettamente lo spirito della manifestazione - raccontano gli organizzatori -. Il menù sarà ricco di specialità della tradizione bolognese, con piatti come gramigna, lasagne, maialino al forno e grigliata. Per chi preferisce opzioni vegetariane, saranno disponibili alternative gustose. Lo stand gastronomico sarà aperto da stasera fino a domenica a pranzo, offrendo anche la celebre colazione dei campioni domenica mattina, con uova e bacon o stufato di salsiccia e fagioli".

Non solo grigliate, però. Ogni serata sarà allietata da spettacoli musicali dal vivo. Stasera i Nuovanta Band porteranno a Molinella uno spettacolo unico di luci e oggetti fluorescenti, con una colonna sonora degli anni Novanta e Duemila. Domanisarà il turno dei The WinstonBlues, che faranno ballare il pubblico con il loro blues dal vivo. Inoltre, gli aperitivi saranno animati dai dj locali, dj DKDK e dj Francesco Fallani.

Gli organizzatori concludono: "Durante tutto il weekend, i visitatori potranno divertirsi con gadget fluorescenti, magliette brandizzate e tanto altro. Ma la cosa più importante è che ogni euro speso contribuirà a una causa nobile, sostenendo le associazioni di volontariato di Molinella. Non perdete l’occasione di partecipare a Bres&Baraca: un evento che unisce buon cibo, musica e solidarietà. Vi aspettiamo numerosi venerdì, sabato e domenica al Parco La Torretta, Via Mazzini 8/10, Molinella. Unitevi a noi per fare la differenza e godervi un weekend di festa".