Fortitudo, Gabriel già in crescita. Sarà in campo nel test di Reggio

Nonostante tutto è stato un buon test, utilissimo per spezzare il fiato e iniziare a conoscersi. La Fortitudo più che al risultato finale, guarda al confronto di Codogno con l’Assigeco Piacenza di mercoledì con l’occhio di chi vuol sfruttare tutte le occasioni possibili per mettere benzina nel motore e cercare di trovare l’intesa giusta. Il caldo, torrido, all’interno della struttura lodigiana, le assenze, una preparazione e una intesa ancora tutta da affinare hanno ovviamente inciso in quella che a tutti gli effetti è stata la prima uscita della stagione sia per la formazione piacentina diretta dal bolognese Stefano Salieri che per i biancoblù di Devis Cagnardi. E’ basket di agosto, con le squadre che completamente diverse da quelle che tra meno di un mese scenderanno in campo per le prime sfide ufficiali.

Per la Effe la data cerchiata in rosso è per il 21 settembre, quando, al Modigliani Forum di Livorno, Matteo Fantinelli e compagni scenderanno in campo per la semifinale di Supercoppa nel confronto con Forlì. Proprio in vista della Supercoppa, da mercoledì sul portale Ticketmaster, partner ufficiale di biglietteria di Lega Nazionale Pallacanestro, sono in vendita biglietti e abbonamenti per la due giorni toscana.

A Codogno, coach Cagnardi ha dovuto fare a meno di tre pedine fondamentali: Pietro Aradori, Kenny Gabriel e Alessandro Panni. Aradori sta continuando nel suo percorso riabilitativo, per cercare di essere pronto a fine ottobre; Panni è stato operato proprio mercoledì e, dopo i dovuti accertamenti, sarà stabilito il suo percorso di recupero, anche se l’esterno dovrebbe essere pronto per la prima di campionato al PalaLido di Milano con l’Urania il 29 settembre. Per Gabriel, invece, l’assenza era semplicemente preventiva: con solo due allenamenti e mezzo alle spalle si è giustamente preferito non rischiarlo. Per il confronto della prossima settimana, mercoledì 4 settembre a Castelnuovo ne Monti con Reggio Emilia, la presenza di Gabriel appare scontata. Intanto, sul fronte abbonati, si sta registrando il solito grande bagno di folla. Nonostante si sia ancora a fine agosto, in casa Fortitudo si è già superato abbondantemente quota 2mila abbonati. L’anno scorso fu raggiunta quota 4.107, quest’anno di spera di riuscire a fare altrettanto bene, a conferma dell’amore incondizionato e della passione che da sempre il popolo Fortitudo ha nei confronti della sua squadra e dei suoi colori. La prelazione per gli abbonati, al pari con la vendita delle tessere nei posti non occupati l’anno scorso, proseguirà fino al 14 settembre. Solo dopo tale data sarà dato il via alla vendita libera di tutti gli abbonamenti nei posti rimasti disponibili.

Filippo Mazzoni