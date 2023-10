Furgone bianco sospetto, l’allarme sui social: "L’autista ha importunato due ragazzini"

Bologna, 10 ottobre 2023 – Due casi sospetti di possibili adescamenti di minori. Sono almeno due le segnalazioni che, da giorni, rimbalzano sui gruppi Facebook di due paesi.

Il racconto è pressochè identico: un uomo su un furgone bianco avrebbe importunato per strada una ragazzina e un ragazzino, invitandoli a salire a bordo del mezzo, non si sa con quali intenzioni. La denuncia arriva dalle mamme di entrambi i piccoli, che hanno detto di aver allertato le forze dell’ordine.

Il caso più recente risale a qualche giorno fa, si legge nel gruppo Facebook di Sala Bolognese. La testimonianza, si diceva, è della madre: “A Padulle mio figlio – racconta la donna sul social – mentre tornava a casa dalle medie è stato importunato da un uomo su un furgone bianco, con scritto sopra il numero 11”. La cosa, dice la mamma, è stata segnalata ai Carabinieri, che sarebbero già al lavoro.

Il primo caso è, invece, di fine settembre. Il tam tam sui social si è diffuso velocemente. La ragazzina, che avrebbe quasi 11 anni, «è stata avvicinata da un camioncino cassonato bianco ed è stata invitata a salire con insistenza. Fortunatamente non ha accettato, e nel frattempo un altro ragazzino che ha visto la scena è andato in aiuto e insieme si sono allontanati». «Non una cosa simpatica», spiega il commento della mamma sul social. Anche qui, la denuncia alle autorità competenti è stata fatta e le forze dell’ordine sarebbero già al lavoro per setacciare le telecamere e individuare il furgone segnalato.