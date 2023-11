Gabriele Salvatores svela la sua vita

Doveva chiamarsi ’Lasciateci perdere’, poi, in corso di lavorazione il titolo fu cambiato in ’Mediterraneo’ e il resto è storia. Però ora quel ’Lasciateci perdere’ torna come invito sottovoce a "lasciateci il diritto di perdere la strada". Insomma, è l’autobiografia di Gabriele Salvatores (foto) scritta con Paola Jacobbi (ed. Rizzoli) che il regista premio Oscar presenta oggi alle 18,30 in SalaBorsa. Un viaggio nel tempo, raccontato da chi era ragazzo negli anni del boom e poi maggiorenne intorno proprio al ’68.