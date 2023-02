"Ganzole, migliorare il tracciato La provinciale serve 400 aziende"

"Prevalga il buonsenso, il tracciato della provinciale delle Ganzole va migliorato". È l’appello che il consigliere regionale Marco Mastacchi (Rete Civica) rivolge alla Regione dopo che alle prime due nevicate della stagione la strada di collegamento tra Sasso e Pianoro è stata bloccata dai mezzi pesanti che non riescono ad affrontare la pendenza e i passaggi del valico dello spartiacque tra Reno e Savena.

"Eppure, per chi viene da sud e vuole raggiungere la zona industriale di Pianoro, che ospita importanti aziende di livello nazionale, non ci sono possibilità alternative se non prolungare di molto il percorso passando nel traffico di Bologna sempre molto congestionato. Una prospettiva destinata ad aggravarsi in maniera pesante con i lavori che coinvolgeranno per diversi anni la tangenziale. Sono gli stessi navigatori che suggeriscono l’itinerario più breve da chi viene dalla direttrice di Firenze (sud) perché utilizzando la strada delle Ganzole si risparmia molto carburante e molto tempo, così come molte emissioni inquinanti – insiste Mastacchi –. La mancanza di collegamenti tra la zona di Sasso Marconi e la Valle del Savena con la sua zona industriale richiede una risposta urgente ad oltre 400 imprese e a migliaia di automobilisti", conclude il consigliere, che alla giunta regionale sollecita la soluzione del problema-Ganzole e una bretella che colleghi le valli del Savena e del Setta.