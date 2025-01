Geovest premia i dipendenti con un bonus di 300 euro

Un bonus di 300 euro ai propri dipendenti. Geovest, la società con sede a Crevalcore e che si occupa della raccolta dei rifiuti nei territori degli 11 Comuni soci (Anzola, Argelato, Calderara, Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Sala, Persiceto e Sant’Agata) ha erogato un bonus di 300 euro ai suoi 121 dipendenti. "Grazie agli ottimi risultati raggiunti nel 2024, sia in termini di bilancio che nella qualità dei servizi offerti – spiega il presidente William Maccagnani – abbiamo scelto di dimostrare concretamente il nostro sostegno ai dipendenti con l’erogazione di un bonus straordinario di 300 euro per ciascun lavoratore. Questo importo, distribuito sotto forma di fringe benefit, è esente da tassazione e senza ulteriori aggravi per la società".

Secondo Maccagnani la decisione arriva in un contesto di crescenti difficoltà economiche per le famiglie. E allo stesso tempo dimostra la volontà di Geovest di sostenere concretamente il proprio personale. "L’anno appena passato – continua il presidente – è stato un anno positivo per Geovest che ha registrato un tasso di raccolta differenziata pari all’84,4%. Visti gli ottimi risultati in termini di bilancio e di qualità dei servizi offerti nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e pulizia degli 11 Comuni soci vogliamo dunque dare un segnale concreto ai nostri lavoratori a fronte delle sempre maggiori spese".

"Geovest – prosegue Maccagnani – non ha come obiettivo primario la produzione di utili o dividendi, ma pone al centro della propria missione l’attenzione ai dipendenti, al sociale e alla sicurezza. Infatti, siamo orgogliosi di essere un’azienda certificata nei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza. E con questo bonus vogliamo venire incontro alle difficoltà oggettive delle famiglie riguardo l’aumento del costo della vita".

