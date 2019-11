Bologna, 6 novembre 2019 - Una sciarpona rossoblù al collo, emblema del suo amore per i colori rossoblù. E una città ai piedi: quella che questa mattina gli ha reso omaggio nella camera ardente (foto) allestita all'ospedale Bellaria. Gianfranco Civolani, in arte Civ, si è spento domenica sera all'età di 83 anni. Ma la partecipazione commossa di tanti amici, tifosi, colleghi, semplici conoscenti e personalità del mondo istituzionale e sportivo bolognese che gli hanno reso omaggio nel giorno dell'ultimo saluto testimoniando che la sua luce non si spegnerà mai.

Da Renzo Ulivieri e Gianluca Pagliuca, da Franco Colomba a Fabio Bazzani, passando per il presidente della Fortitudo Christian Pavani, l'ex patron della Virtus Alfredo Cazzola, l'assessore allo sport Matteo Lepore e una lunga e qualificata schiera di storici colleghi giornalisti, in tanti questa mattina non hanno voluto mancare all'ultimo incrocio col Civ.

Partecipazione silenziosa e commossa, con in prima fila le storiche ex cestiste della Libertas (la squadra di cui Civolani è stato presidente per oltre quarant'anni), col Bologna rappresentato da tre ragazzi del vivaio rossoblù con tanto di gonfalone (oltre al responsabile della comunicazione Carlo Caliceti) e la Virtus Pallacanestro viceversa assente, se si escludono alcune ragazze della squadra femminile delle Vu nere che, dolorosamente per il Civ, in estate sono passate dal Progresso al club bianconero al termine di un contenzioso sportivo turbolento che ha lasciato strascichi.

A vegliare sulla salma del giornalista e scrittore l'inseparabile Valeria, insieme alla moglie Rosella e al vice presidente della Matteiplast Stefano Mangherini. La salma del Civ, che per espressa volontà testamentaria non ha voluto i funerali, nei prossimi giorni verrà cremata.